0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 15:20

Попова призвала «отвалить от Костомарова и его семьи»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Бетина Попова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Российская фигуристка и тренер Бетина Попова в комментарии «СЭ» отреагировала на последние новости, связанные со здоровьем Романа Костомарова. По информации ТАСС, Костомарову ампутировали обе стопы.

— Отвалите уже все от Костомарова и его семьи! Сколько можно? Пусть человек вылечится, ему сейчас можно только здоровья пожелать. Реально ли участие в шоу? Сейчас точно не о возвращении на лед надо думать, — ответила Попова.

Костомаров был госпитализирован 10 января из-за пневмонии. Спустя два недели врачи вывели его из состояния искусственной комы.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Роман Костомаров
1
0
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет при аншлаге