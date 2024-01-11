Появился состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/24

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) опубликовала список участников чемпионата России по прыжкам сезона-2023/24.

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене». Квалификация состоится 19-го числа, личный турнир — 20-го, а командный турнир — 21 января.

Мужчины: Автушенко Максим, Алексахин Михаил, Алиев Дмитрий, Ветлугин Матвей, Воронов Вадим, Дикиджи Владислав, Гуменник Петр, Игнатов Макар, Карартынян Эдуард, Колесников Николай, Кондратюк Марк, Лазарев Лев, Лутфуллин Глеб, Полянский Михаил, Попов Иван, Постарнаков Даниил, Пузин Макар, Рухин Егор, Савченко Павел, Самарин Александр, Самсонов Даниил, Сарновский Никита, Семененко Евгений, Строганов Илья, Терновский Михаил, Тихонов Михаил, Угожаев Николай, Федоров Григорий, Федотов Арсений, Хамзин Роман.

Женщины: Базылюк Маргарита, Валиева Камила, Горбачева Алина, Гордеева Мария, Двоеглазова Алиса, Дзепка София, Жилина Алена, Калугина Арина, Кольцова Екатерина, Костылева Елена, Кравчина Варвара, Лебедева Милана, Мазур Мария, Мильто Диана, Морозова Виктория, Мохова Арина, Муравьева Софья, Нелюбова Камилла, Палагина Ангелина, Петросян Аделия, Понтелеенко Надежда, Принева Алена, Трофимова Кира, Туктамышева Елизавета, Уткина Анастасия, Чернобавская Арина.

Пары: Артемьева Юлия/Брюханов Алексей, Бойкова Александра/Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия/Галлямов Александр, Мухортова Анастасия/Евгеньев Дмитрий, Осокина Елизавета/Грицаенко Артем, Чернышова Анастасиия/Вильчик Владислав, Чикмарева Екатерина/Янченков Матвей, Хабибулина Наталья/Княжук Илья.