Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:03

Появился состав участников чемпионата России по прыжкам-2023/24

Алина Савинова
Елизавета Туктамышева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
Telegram Дзен

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКР) опубликовала список участников чемпионата России по прыжкам сезона-2023/24.

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве на «ЦСКА Арене». Квалификация состоится 19-го числа, личный турнир — 20-го, а командный турнир — 21 января.

Мужчины: Автушенко Максим, Алексахин Михаил, Алиев Дмитрий, Ветлугин Матвей, Воронов Вадим, Дикиджи Владислав, Гуменник Петр, Игнатов Макар, Карартынян Эдуард, Колесников Николай, Кондратюк Марк, Лазарев Лев, Лутфуллин Глеб, Полянский Михаил, Попов Иван, Постарнаков Даниил, Пузин Макар, Рухин Егор, Савченко Павел, Самарин Александр, Самсонов Даниил, Сарновский Никита, Семененко Евгений, Строганов Илья, Терновский Михаил, Тихонов Михаил, Угожаев Николай, Федоров Григорий, Федотов Арсений, Хамзин Роман.

Женщины: Базылюк Маргарита, Валиева Камила, Горбачева Алина, Гордеева Мария, Двоеглазова Алиса, Дзепка София, Жилина Алена, Калугина Арина, Кольцова Екатерина, Костылева Елена, Кравчина Варвара, Лебедева Милана, Мазур Мария, Мильто Диана, Морозова Виктория, Мохова Арина, Муравьева Софья, Нелюбова Камилла, Палагина Ангелина, Петросян Аделия, Понтелеенко Надежда, Принева Алена, Трофимова Кира, Туктамышева Елизавета, Уткина Анастасия, Чернобавская Арина.

Пары: Артемьева Юлия/Брюханов Алексей, Бойкова Александра/Козловский Дмитрий, Мишина Анастасия/Галлямов Александр, Мухортова Анастасия/Евгеньев Дмитрий, Осокина Елизавета/Грицаенко Артем, Чернышова Анастасиия/Вильчик Владислав, Чикмарева Екатерина/Янченков Матвей, Хабибулина Наталья/Княжук Илья.

Источник: https://fsrussia.ru/novosti-federatsii/novosti-federatsii/chempionat-rossii-po-pryzhkam-2023-2024-spisok-uchastnikov-po-sostoyaniyu-na-11-01-2024
0
Читайте также
Умер народный артист СССР Юрий Соломин
Президент Эстонии призвал разрешить ВСУ удары по России
АвтоВАЗ планирует запустить новый автомобильный бренд
Взятый в плен польский наемник заявил о нежелании в будущем связываться с ВСУ
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Костомаров и Навка повторили олимпийский номер
Костомаров: первое выступление после болезни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Загитова рассказала, как стала заниматься фигурным катанием