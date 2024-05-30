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Сегодня, 12:16

Президент «Урала» об увольнении Гончаренко: «Все говорят: мы вообще в футбол не играем!»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент «Урала» Григорий Иванов объяснил решение уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

Клуб из Екатеринбурга объявил об отставке 46-летнего белоруса в четверг, 30 мая. В среду, 29 мая «Урал» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2024/25.

— Ну а что говорить? Расстались и расстались с Гончаренко. Что еще сказать... У него закончился контракт. Вот и все.

— Почему не дали ему последний шанс?

— Ну а зачем? Ну если бы выиграл он, ну и что?

— Как это что?

— Ну это просто не только мое мнение, а большинства. Все недовольны нашим футболом. Все говорят, что мы вообще не играем! Так что все логично. Логичное расставание. Нормально расстались с Гончаренко. Я по-прежнему считаю его сильным тренером. Но что-то у него не получилось... Так бывает.

— А что не получилось?

— Это надо у него спросить. Я-то что вам скажу?

— Не запоздала ли отставка?

— Кто знает... Может быть, и запоздала. Сейчас-то чего об этом говорить? Может, при другом тренере сложилось бы и по-другому... Зачем гадать?

— Шансов остаться в РПЛ мало?

— Шансы есть всегда. Мы весла не бросаем. Как будет, так и будет. «Акрон» — крепкая команда. Будем стараться, готовиться. Другого не дано.

— Если «Урал» все же покинет РПЛ, вы останетесь в клубе?

— «Урал» — моя жизнь, я больше 20 лет в клубе. Но если решат, что и мне надо уходить... Что поделать. Обидно, одного очка не хватило, чтобы избежать стыков. Посмотрим... Если все же покинем, придется создавать новую команду, бороться за возвращение. Но пока об этом не думаем! Все мысли об ответной игре!

Ответный стыковой матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня и начнется в 15.00 (мск).

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

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