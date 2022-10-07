Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:13

Лайшев — о Щербаковой: «Я всегда чувствовал, что она наша, спартаковская! Выбрала правильную команду!»

Лайшев отреагировал на заявление Щербаковой о том, что она болеет за «Спартак»
Артем Бухаев
Корреспондент

Президент Самбо-70 Ренат Лайшев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление фигуристки Анны Щербаковой о том, что она болеет за «Спартак».

«Мы из такого района, где живем и работаем — Юго-Запад. У нас очень много спартаковцев с детских лет. Аня — молодец! Я не знал об этом, но всегда чувствовал, что она наша, спартаковская. Она выбрала правильную команду! Нас, спартаковцев, много здесь и по всему миру», — сказал Лайшев «СЭ».

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова в разговоре с корреспондентом «СЭ» призналась, что болеет за московский «Спартак». Также она заявила, что на матче группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит» (3:0) было особенно приятно присутствовать и поддерживать московскую команду.

Анна Щербакова
3
0
Читайте также
Тренер гимнасток получил за домогательства 109 лет тюрьмы
В НХЛ не перестанут любить русских. Несмотря ни на что
Военный эксперт оценил значение взятия Зайцево
Путин утвердил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации
Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о расстреле ВСУ 16 жителей на севере региона
Как USAID и аффилированные с ним НКО влияют на Россию и СНГ: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Двоеглазова стала победительницей на мемориале Панина-Коломенкина в разряде КМС