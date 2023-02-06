Радионова считает, что Чен годами доказывал свою ценность для мирового фигурного катания

Сегодня, 12:08
Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова высказалась об итогах премии Международного союза конькобежцев (ISU).
«Я абсолютно согласна с каждой номинацией. И с самого начала я говорила, что Нэтан Чен станет самым ценным фигуристом, все заслужено. Он годами, не один олимпийский цикл доказывал это звание», — сказала Радионова.
Россиянка Анна Щербакова не смогла победить в номинации «Самый ценный фигурист года». Награда досталась олимпийскому чемпиону американцу Нэтану Чену.
Церемония вручения премий ISU состоялась 5 февраля в Цюрихе.