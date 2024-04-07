Роднина рассказала, во сколько оборотов будет оцениваться сальто в фигурном катании

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала то, что Международный союз конькобежцев (ИСУ) может убрать сальто из списка запрещенных элементов.

«На соревнования сальто не повлияет никак. Поскольку в фигурном катании прыжки оцениваются по количеству оборотов, тут спортсмены будут получать всего один. Другими словами, это всё — фантик для котенка, повод для журналистов что-то обсудить. Риска же для здоровья нет никакого. А как спортивные гимнасты крутят сложнейшие комбинации? На льду падать даже лучше — там скользящий удар, мягче, чем об пол», — отметила она RT.

Ранее источник сообщил, что у техкома ИСУ есть идея разрешить сальто, этот вопрос может быть поднят на конгрессе организации.