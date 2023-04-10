Российская фигуристка — о переезде во Францию: «Чужая страна, ни друзей, ни языка. Бросили в воду и сказали — плавай»

Французская фигуристка российского происхождения Евгения Лопарева в интервью «СЭ» рассказала о том, как адаптировалась к новой стране.

«Первое время было очень тяжело. Прямо до невозможности. Не знаешь языка, а вокруг ни семьи, ни друзей. Ничего вообще. Чужая страна, будто бросили тебя в воду и сказали учись плавать. Захочешь выжить — научишься. Вот так и я училась жить во Франции.

Самыми сложными были первые полгода, потом потихоньку стала привыкать. Благо сильно мама поддерживала, помогала советами. Язык стала разучивать, для того чтобы получить гражданство в любом случае нужен был язык.

Учила, разумеется, французский. Английский, когда только встала в пару был не очень честно сказать. Не хватало навыка разговорной речи. Первые два года с Жориком каталась в России, мне было проще, но к моменту переезда во Францию я уже могла изъясняться по-английски", — сказала Лопарева.

Отметим, что Лопарева переехала во Францию в 2018 году.

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