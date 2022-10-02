Российский фигурист Марк Кондратюк, выступающий в мужском одиночном катании, высказался о четверном акселе 17-летнего американца Ильи Малинина.

— Пока четверной аксель делает только Малинин. Это невероятно круто, это большой шаг для развития фигурного катания. Мне нужно много работать, чтобы дотянуться до него, — передает слова Кондратюка корреспондент «СЭ» с мероприятия в Омске.

Малинин стал первым фигуристом в истории, которому удалось чисто исполнить четверной аксель на официальных соревнованиях.

Илья родился в 2004 году в США, он сын российских фигуристов Романа Скорнякова и Татьяны Малининой, которые выступали во время спортивной карьеры под флагом Узбекистана.