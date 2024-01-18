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Фигурное катание

Сегодня, 10:55

Российский фигурист рассказал о проблемах с мотивацией после чемпионата России

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Матвей Ветлугин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Фигурист Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» рассказал о своей реакции на неудачи на чемпионате России.

— Проблемы с мотивацией? Да, они есть. Я очень долго не мог уснуть после короткой программы. Встал в три ночи, Глеб тоже ворочался и тоже не мог уснуть. Я включил свет, говорю: «Глеб, надо что-то делать!» Внезапный прилив ночной мотивации (смеется). И я спросил, чего он хочет добиться в спорте. На следующий день подходил к взрослым ребятам: Диме Алиеву, Саше Самарину, Леше Ерохову, Роме Савосину — с тем же вопросом: «Чего вы хотите добиться в спорте, зачем вы катаетесь?» Я хотел услышать их и понять, какие мысли могут ждать меня через 3-4 года. Конечно, после таких провалов возникают разные не самые неприятные мысли. И много вопросов: вообще, чего я хочу добиться, к скольким годам, чем я буду заниматься после и как повлияет то, чем я занимаюсь сейчас, на будущее после спорта? Это к вопросу о рефлексии.

— И что ты услышал от ребят?

— Разное (смеется). Но пришел к тому, что преданность делу, которое ты очень любишь, оставляет тебя в нем и заставляет переживать эти неудачи, не есть себя изнутри до неадеватного состояния и двигаться дальше.

Матвей Ветлугин. «Встал в три часа ночи и понял — надо что-то делать!» Сильные слова русского фигуриста о поиске мотивации

Фигурное катание
Матвей Ветлугин
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