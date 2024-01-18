Фигурист Ветлугин заявил, что не будет менять российское гражданство

Российский фигурист, победитель этапа «Гран-при России» Матвей Ветлугин в интервью «СЭ» оценил перспективы своей карьеры.

— Пока есть уникальная возможность, в том числе по здоровью, проживать жизнь на льду, хочется ее по максимуму реализовать. За то небольшое оставшееся мне время. Думаю, оно точно в 2-3 раза короче, чем тот срок, который я уже занимаюсь фигурным катанием. То есть экватор пройден, и давно. У меня не депрессия, не отчаяние, надо просто отдавать себе в этом отчет. И не выгорание, я не преодолеваю себя, когда иду на тренировку. И атмосфера в нашей группе, сам Алексей Николаевич способствуют этому.

— Еще один вариант — смена гражданства, желающие точно найдутся. Ты не хотел бы за него побороться?

— Нет, я принял решение, что останусь здесь и буду кататься под российским флагом, не прощаясь с надеждой, что все-таки успею застать возвращение на международную арену. Это сможет еще продлить карьеру на пару лет.

— У тебя вообще были альтернативы пути в спорте? Задумывался о том, чтобы пойти в другую сферу?

— Актером — да все-таки. Точно хотел бы попробовать реализоваться в этой сфере. Другой вопрос — буду ли я востребован.