Рудковская заявила, что Автушенко уже пять лет тренирует команда Плющенко

Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, подчеркнула, что победитель турнира «Дети Азии» Максим Автушенко тренируется в команде Плющенко, а не олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, которая выводила спортсмена на лед.

«Нужно понимать, что Максима Автушенко тренирует команда Евгения Плющенко уже пять лет. Юлия не имеет никакого отношения к Максиму. Максим тренировался и готовился в команде с Евгением, Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым. На «Дети Азии» должен был ехать Сергей, но очень сильно заболел, поэтому попросили Юлю Липницкую вывести Максима. Юля приезжала со своей спортсменкой из нашей академии и по совместительству вывела и настроила нашего спортсмена. Мы работаем в большой, дружной команде, и наши тренеры часто практикуют такие опции», — приводит слова Рудковской Sport24.

По сумме двух программ Автушенко заработал 235,42 балла и стал победителем соревнований среди одиночников.