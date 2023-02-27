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Сегодня, 18:25

Рудковская заявила, что Автушенко уже пять лет тренирует команда Плющенко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, подчеркнула, что победитель турнира «Дети Азии» Максим Автушенко тренируется в команде Плющенко, а не олимпийской чемпионки Юлии Липницкой, которая выводила спортсмена на лед.

«Нужно понимать, что Максима Автушенко тренирует команда Евгения Плющенко уже пять лет. Юлия не имеет никакого отношения к Максиму. Максим тренировался и готовился в команде с Евгением, Дмитрием Михайловым и Сергеем Алексеевым. На «Дети Азии» должен был ехать Сергей, но очень сильно заболел, поэтому попросили Юлю Липницкую вывести Максима. Юля приезжала со своей спортсменкой из нашей академии и по совместительству вывела и настроила нашего спортсмена. Мы работаем в большой, дружной команде, и наши тренеры часто практикуют такие опции», — приводит слова Рудковской Sport24.

По сумме двух программ Автушенко заработал 235,42 балла и стал победителем соревнований среди одиночников.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2023-02-27-rudkovskaya-o-pobeditele-turnira-deti-azii-maksima-avtushenko-uzhe-pyat-let-treniruyet-komanda-plyushchenko
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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