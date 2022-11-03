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Фигурное катание

Сегодня, 12:12

Самсонов считает, что фигурное катание немного популярнее футбола

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Фигурист Даниил Самсонов поделился мнением о самом популярном виде спорта в России.

«Что популярнее — фигурное катание или футбол? У нас стартовал интересный внутренний сезон, зрители в отличие от футбола могут посетить наши соревнования без всяких оформлений дополнительных документов. Так что я бы выбрал фигурное катание. Понятное дело, что у него сейчас большой рост популярности, но оно не сильно вырывается вперед от футбола. Еще можно выделить хоккей, который тоже очень популярен в нашей стране. Так что эти три вида спорта плюс-минус идут на равных», — приводит слова Самсонова Sport24.

17-летний фигурист находится в группе Этери Тутберидзе. Из-за проблем со здоровьем Самсонов был вынужден пропустить почти два года соревнований.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-11-03-figurist-daniil-samsonov-iz-gruppy-eteri-tutberidze-intervyu-pro-futbol-figurnoye-kataniye-tsska
Фигурное катание
Футбол
Даниил Самсонов
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