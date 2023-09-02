Щербакова рассказала, что любит смотреть художественную гимнастику

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что любит смотреть соревнования по художественной гимнастике, так как у нее много общего с фигурным катанием.

«Если мне включить любой вид спорта, то я с интересом буду смотреть. Наверное, во мне присутствует спортивный азарт, и любой вид спорта интересно смотреть с первых минут, узнавать что-то новое. Если же говорить о виде спорта, за которым особенно интересно смотреть, то это художественная гимнастика. Здесь очень много общего с фигурным катанием, и с девочками многими дружим, знакомы, так как вместе проводим сборы в Новогорске. Я много с кем дружу. С Диной и Ариной Авериными, Дашей Трубниковой, Ритой Мамун, Аней Поповой, знакомы с Лалой Крамаренко», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.