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Фигурное катание

Сегодня, 13:46

Щербакова рассказала, что любит смотреть художественную гимнастику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что любит смотреть соревнования по художественной гимнастике, так как у нее много общего с фигурным катанием.

«Если мне включить любой вид спорта, то я с интересом буду смотреть. Наверное, во мне присутствует спортивный азарт, и любой вид спорта интересно смотреть с первых минут, узнавать что-то новое. Если же говорить о виде спорта, за которым особенно интересно смотреть, то это художественная гимнастика. Здесь очень много общего с фигурным катанием, и с девочками многими дружим, знакомы, так как вместе проводим сборы в Новогорске. Я много с кем дружу. С Диной и Ариной Авериными, Дашей Трубниковой, Ритой Мамун, Аней Поповой, знакомы с Лалой Крамаренко», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и победительница командного чемпионата мира (2021).

Также она является двукратным серебряным призером чемпионата Европы, серебряным призером финала Гран-при, трехкратной чемпионкой России и серебряным призером турнира.

Щербакова пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Фигуристка включена в резервный состав сборной России на сезон-2023/24.

Источник: https://tass.ru/sport/18641949
Анна Щербакова
Художественная гимнастика
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