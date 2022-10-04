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Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о том, следит ли за комментариями в соцсетях. 19-летний спортсмен признался, что редко их читает.
«Читаю ли комментарии в соцсетях? Вообще, очень редко, но бывает. Негативные комментарии? А зачем их читать? Все равно даже если на 100 хороших попадется какой-то один негативный, зачем себе настроение портить?
Бывало ли такое, что прочитал про себя что-то и расстроился? Да, были такие моменты перед чемпионатом мира-2021. После финала Кубка России, когда попал в сборную, зашел почитать комментарии — это было большой ошибкой (смеется). Близкие мне люди поддержали меня, сказали, что на это не стоит обращать внимание, что я отобрался честно, с запасом, и мне переживать незачем. Это помогло", — приводит слова Семененко Sport24.
В 2021 году Семененко выиграл золотую медаль на командном чемпионате мира в Осаке (Япония). Фигурист также является победителем финала Кубка России-2021.