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Фигурное катание

Сегодня, 21:36

Семененко: «После финала Кубка России зашел почитать комментарии — это было большой ошибкой»

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал о том, следит ли за комментариями в соцсетях. 19-летний спортсмен признался, что редко их читает.

«Читаю ли комментарии в соцсетях? Вообще, очень редко, но бывает. Негативные комментарии? А зачем их читать? Все равно даже если на 100 хороших попадется какой-то один негативный, зачем себе настроение портить?

Бывало ли такое, что прочитал про себя что-то и расстроился? Да, были такие моменты перед чемпионатом мира-2021. После финала Кубка России, когда попал в сборную, зашел почитать комментарии — это было большой ошибкой (смеется). Близкие мне люди поддержали меня, сказали, что на это не стоит обращать внимание, что я отобрался честно, с запасом, и мне переживать незачем. Это помогло", — приводит слова Семененко Sport24.

В 2021 году Семененко выиграл золотую медаль на командном чемпионате мира в Осаке (Япония). Фигурист также является победителем финала Кубка России-2021.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-10-04-semenenko-zashel-pochitat-kommentarii-pered-chm-21-eto-bylo-bolshoy-oshibkoy
Фигурное катание
Евгений Семененко
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