Семененко рассказал о сложностях, с которыми столкнулся на ледовом шоу Тутберидзе

Российский фигурист Евгений Семененко, тренирующийся по руководством Алексея Мишина, рассказал, с какими сложностями столкнулся на ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду».

«Если надо было бы охарактеризовать этот сезон одной фразой, я бы выбрал слово «удачный». Сейчас у нас идет тур Тутберидзе. К такому режиму уже привык. Что касается перелетов, был дальний во Владивосток и Хабаровск. Там еще разница во времени. Это было непросто лично для меня. Но все равно на меня это не повлияло. Я презентовал свои программы. Мне такой активный образ жизни нравится», — приводит Metaratings.ru слова фигуриста.

Семененко является чемпионом России 2023 года, бронзовым призером этапа Гран-при Skate Canada-2021 и победителем мирового командного чемпионата-2021.