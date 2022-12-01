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Фигурное катание

Сегодня, 18:32

Смолкин рассказал, почему они с Дэвис не могут выступить на турнирах чемпионата России

Виктория Кравченко
Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис сообщил, по какой причине они не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах.

«Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — рассказал Смолкин «Чемпионату».

Фигурист добавил, что во избежание подобных проблем, он подал вид на жительство. Документы все еще в процессе рассмотрения.

Ранее в США обсуждали возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным, они не приняли участия ни в одном этапе Гран-при России.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4912347-smolkin-rasskazal-pochemu-oni-s-devis-ne-mogut-priehat-v-rossiyu-i-vystupit-na-turnirah.html
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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