Смолкин рассказал, почему они с Дэвис не могут выступить на турнирах чемпионата России

Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в паре с Дианой Дэвис сообщил, по какой причине они не смогут приехать в Россию и выступить в турнирах.

«Когда в феврале случилось то, что случилось, мы сразу подали документы на мою грин-карту. Все эти годы, что мы тренируемся в США, у меня постоянные проблемы с въездом. С российским паспортом, к сожалению, очень тяжело относятся к молодым людям. Меня постоянно задерживают на границе, я торчу по шесть-семь часов на каких-то собеседованиях, Диана ждет меня с чемоданами. Это дикая проблема», — рассказал Смолкин «Чемпионату».

Фигурист добавил, что во избежание подобных проблем, он подал вид на жительство. Документы все еще в процессе рассмотрения.