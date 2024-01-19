Стали известны пары 1/4 финала личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам

Определились пары 1/4 финала личного турнира среди мужчин на чемпионате России по прыжкам.

Арсения Федотова, Петра Гуменника и Льва Лазарева развели по трем разным четвертьфиналам, как фигуристов, показавших лучшие результаты в квалификации.

За выход в полуфинал личного турнира Федотова поборется с Григорием Федоровым, Гуменник — с Николаем Колесниковым, а Лазарев — с Владиславом Дикиджи.

Личный турнир у мужчин пройдут в субботу, 20 января. Начало — в 15.30 по московскому времени. Второй в истории чемпионат России по прыжкам проходит в Москве на льду «ЦСКА Арены».