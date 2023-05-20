Стало известно, когда Костомарова выпишут из больницы

«СЭ» стали известны новые подробности состояния Романа Костомарова, находящегося в больнице с начала января.

После занятий с психологом фигуристу стало намного лучше, «он перестал капризничать», как выразился источник, и находится в хорошем настроении. В первое время Костомаров был сложным пациентом, к которому было непросто найти подход. У врачей существовали сомнения, восстановится ли он полноценно психологически.

Сейчас Костомаров регулярно ездит на занятия, в палате реанимации с ним также активно занимаются. Олимпийский чемпион готовится к протезированию, его мышцы тренируются таким образом, чтобы встать на протезы.

Выписку из больницы, по данным «СЭ», планируют на конец мая, если заключительный этап лечения пройдет по плану.