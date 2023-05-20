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Фигурное катание

20 мая, 15:45

Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Алена Косторная и Георгий Куница.
Фото Соцсети
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Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница помолвлены и планируют свадьбу, сообщает Sport24. Отношения пары начались, когда спортсмены вместе поехали в Санкт-Петербург на репетиции, отмечает источник.

Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова. В следующем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

19-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница «Гран-при» сезона-2019/20, серебряный и бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании. Алена занималась в группе Этери Тутберидзе, от которой дважды уходила — на сезон к Евгению Плющенко и в прошлом году к Елене Буяновой.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-2023-05-20-figuristy-kostornaya-i-kunitsa-pomolvleny-i-planiruyut-svadbu
Фигурное катание
Алена Косторная
Георгий Куница
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