Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу

Фигуристы Алена Косторная и Георгий Куница помолвлены и планируют свадьбу, сообщает Sport24. Отношения пары начались, когда спортсмены вместе поехали в Санкт-Петербург на репетиции, отмечает источник.

Куница и Косторная занимаются в группе тренера Сергея Рослякова. В следующем сезоне дуэт собирается дебютировать на соревновательном льду.

19-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница «Гран-при» сезона-2019/20, серебряный и бронзовый призер чемпионата России в одиночном катании. Алена занималась в группе Этери Тутберидзе, от которой дважды уходила — на сезон к Евгению Плющенко и в прошлом году к Елене Буяновой.