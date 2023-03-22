Фигуристка Степанова выразила благодарность тренерам Свинину и Жук

Фигуристка Александра Степанова, выступающая в танцах на льду с Иваном Букиным, в социальной сети обратилась к тренерам Александру Свинину и Ирине Жук. Сегодня стало известно, что спортсмены перешли к Александру Жулину.

«Пост бесконечной благодарности. На сегодняшний день весь наш с Иваном спортивный путь мы проходили с единственными нашими тренерами Александром Васильевичем и Ириной Владимировной. И сейчас настал момент, когда не так много соревновательных сезонов для нас осталось, и мы решили попробовать перейти к другому тренеру — Александру Жулину. Поэтому сегодня мы очень хотим сказать слова благодарности нашим тренерам за все 16 лет, сказать спасибо, что мы были вместе и шли к тем результатам, которых достигли! Спасибо... За все! Конечно же за нами стояли не только наши тренеры, но и целая команда специалистов и профессионалов своего дела! Хореографы, тренеры по ОФП, преподаватели по актерскому мастерству и бальным танцам. А так же заботились о нашем физическом и психологическом здоровье наши врачи, массажисты и психолог. Спасибо вам, спасибо, что были рядом», — написала Степанова.

Выступающие в танцах на льду Степанова и Букин — двукратные чемпионы России и двукратные серебряные призеры чемпионата Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) спортсмены заняли шестое место.