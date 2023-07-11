Свищев прокомментировал информацию, что Южная Корея инициирует проверку Сотниковой на употребление допинга

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал информацию южнокорейских СМИ, которые утверждают, что НОК Южной Кореи намерен обратиться в МОК с требованием расследовать ситуацию с российской фигуристкой Аделиной Сотниковой.

«Надо верить нашим официальным источникам, а не корейскими непонятным СМИ. Для меня авторитетными являются РУСАДА, Олимпийский комитет России, Федерация фигурного катания, тренеры Сотниковой, сама Аделина. Это те организации и люди, которым можно доверять. А верить зарубежной прессе из не самых дружественных России стран сейчас не время. Это может быть просто вброс информации для последующих обсуждений», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

В шоу «Откровенно с Татаркой» Сотникова призналась, что в 2014 году сдала положительную допинг-пробу, однако ее оправдали по допинговому делу после вскрытия пробы «Б», которая оказалась чистой. Позже фрагмент видео с признанием фигуристки в сдаче положительной допинг-пробы исчез с YouTube-канала Tatarka FM.