Березуцкий — о словах Вернблума о клубе: «Руководство ЦСКА меня убьет»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России по футболу Алексей Березуцкий рассказал, что думает об интервью экс-игрока армейцев Понтуса Вернблума. Он поделился мнением о словах шведа по поводу состояния клубной базы.

«Меня руководство ЦСКА убьет за это. Это называется очень просто. Ты купил себе новый Mercedes S-класса и обслуживаешь его в гараже. В ЦСКА не было прямо слишком дорогих покупок, но сам факт: ты берешь игрока за 7, 8, 12 миллионов, а потом начинаешь обслуживать этих футболистов в условиях, когда идеально развиваться не можешь», — сказал Березуцкий на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

Ранее 37-летний Вернблум принес извинения перед народом Швеции за свое выступление за ЦСКА. Швед играл за армейцев с 2012 по 2018 год. Всего за красно-синих он провел 224 матча во всех турнирах, забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с москвичами полузащитник стал трехкратным чемпионом России. Футболист завершил карьеру в 2021 году.