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Сегодня, 18:31

«Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан празднует гол в ворота «Ростова».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.

Форвард гостей Роналдо открыл счет на 54-й минуте, полузащитник хозяев Густаво Мантуан реализовал пенальти на 65-й минуте встречи, на 85-й минуте форвард сине-бело-голубых Артур забил победный гол.

В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

«Ростов» завершил сезон на седьмой строчке с 43 очками.

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Марцел Личка, Мурад Мусаев, Сергей Семак. «Зенит» стал чемпионом! Онлайн-трансляция матчей последнего тура РПЛ
Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
2:1
Ростов

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