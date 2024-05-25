«Зенит» обыграл «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд

«Зенит» дома обыграл «Ростов» в матче заключительного, 30-го тура РПЛ — 2:1.

Форвард гостей Роналдо открыл счет на 54-й минуте, полузащитник хозяев Густаво Мантуан реализовал пенальти на 65-й минуте встречи, на 85-й минуте форвард сине-бело-голубых Артур забил победный гол.

В параллельном матче «Краснодар» обыграл «Динамо» со счетом 1:0. Благодаря этому «Зенит» занял первое место в турнирной таблице РПЛ и стал чемпионом России в шестой раз подряд.

Команда из Санкт-Петербурга заняла первую строчку с 57 очками, «Краснодар» стал вторым с 56 очками. «Динамо» также набрало 56 очков, но стало третьим из-за результатов личных встреч с «быками».

«Ростов» завершил сезон на седьмой строчке с 43 очками.

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