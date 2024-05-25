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Сегодня, 18:57

Семак после чемпионства на «Газпром Арене» подписал новый контракт с «Зенитом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подписал новый контракт с сине-бело-голубыми.

Новое соглашение с 48-летним специалистом рассчитано на 5 лет — до конца сезона-2029/30. Семак подписал контракт на «Газпром Арене» сразу после шестого чемпионства команды кряду — в 30-м туре сине-бело-голубые обыграли «Ростов» (2:1).

Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. С того момента команда неизменно выигрывает чемпионат России. Кроме того, «Зенит» четырежды выигрывал Суперкубок страны и один раз становился победителем Кубка России.

В этом сезоне «Зенит» может стать автором золотого дубля. 2 июня команда Семака сыграет с «Балтикой» в финале Кубка России.

Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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