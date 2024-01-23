Тарасова не знает, будет ли смотреть предстоящий биографический фильм о Родниной

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова не знает, будет ли смотреть биографический фильм о трехкратной олимпийской чемпионке в парном катании Ирине Родниной.

«Не знаю, буду ли я смотреть фильм про Роднину. Может быть, буду в отъезде, на работе или дома. Я и так хорошо знаю ее жизнь», — приводит слова Тарасовой Sport24.

74-летняя Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой, десятикратной чемпионкой мира в парном катании.

Выход картины под рабочим названием «Роднина» запланирован на 2024 год.