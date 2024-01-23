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Фигурное катание

Сегодня, 18:11

Жулин назвал Валиеву «мадонной фигурного катания»: «Она — явление в этом виде спорта»

Алина Савинова
Камила Валиева.
Фото Соцсети
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Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, кого он считает «мадонной фигурного катания».

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений. А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — цитирует Жулина Sport24.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве. На чемпионате России-2024, который прошел в Челябинске, фигуристка заняла третье место.

Источник: https://sport24.ru/figureskating/news-614476-zhulin-nazval-madonnu-figurnogo-kataniya-ona-yavleniye-v-etom-vide-sporta
Фигурное катание
Александр Жулин
Камила Валиева
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