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Фигурное катание

Сегодня, 13:00

Фигурист Грицаенко — о поддержке публики: «Один раз перед короткой программой услышал свою маму»

Фигуристы Осокина и Грицаенко сказали, что не слышат болельщиков во время выступлений
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Елизавета Осокина и Артем Грицаенко.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российские фигуристы Елизавета Осокина и Артем Грицаенко в интервью «СЭ» объяснили, что не замечают реплики болельщиков с трибун во время выступлений. Однако партнер отметил, что однажды услышал слова своей мамы перед прокатом короткой программы.

— Поклонники дарили что-нибудь интересное?

Елизавета: — В основном игрушки. Мне на прыжковом чемпионате подарили сертификат в магазин косметики.

Артем: — А мне не дарили!

Елизавета: — Ты туда и не ходишь.

Артем: — Но всем, кто за нас болеет, хочется сказать спасибо. Мы очень благодарны.

Елизавета: — Мы рады поддержке зрителей, что нас хорошо принимает публика.

— А вы замечаете, что вам кричат до или во время проката?

Елизавета: — Когда выходим на разминку, немного слышим какие-то фразы. А в прокате уже полностью погружены в элементы.

Артем: — Единственный раз, когда я слышал и голос человека, и фразу, которую он крикнул, был на чемпионате России. Мы катались у меня дома: я родился в Челябинске. И на трибунах были мои родственники. Перед короткой программой я услышал свою маму. Больше никогда ничего не слышал.

— Ваши семьи часто приезжают на турниры?

Елизавета: — Если мы выступаем в городах, где кто-то есть, то да.

Артем: — В основном — если мы куда-то едем. В Москве у Лизы родители, в Казани тоже родственники есть. В Челябинске уже мои родители. Мама планирует приехать на Спартакиаду в Магнитогорск.

Осокина и Грицаенко стали первыми в истории чемпионами России по прыжкам в парном катании. Они сумели обыграть Александру Бойкову/Дмитрия Козловского в финале турнира и Анастасию Мишину/Александра Галлямова в полуфинале.

Артем Грицаенко и&nbsp;Елизавета Осокина. «Устали соревноваться между собой. Хочется чего-то новенького». Чемпионы России — о кумирах и целях

Фигурное катание
Елизавета Осокина / Артем Грицаенко
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