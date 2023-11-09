Тарасова — о видео Валиевой: «Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать ее своей любовью!»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» видеоролик Камилы Валиевой, который она выложила перед возобновлением слушаний по делу о допинге в CAS.

Валиева сняла фрагмент тренировки под песню Левана Горозии «В самом начале», в тексте которой говорится: «В голове лишь мысли о месте. Обида на каждого, даже на самого близкого».

«Если она сняла такой ролик, значит, его надо показывать. Очень важно ее сейчас поддерживать. Очень важно понять, для чего и о чем она снимает. Мы хотим, чтобы этот вопрос уже удачно закрылся. Но мы не давим ни на кого. Очень болеем за Камилу. Хотим, чтобы она вынесла это нормально, думала о своем катании, программе. И меньше думала о том, что с ней делают люди, многие из которых не имеют никакого отношения к фигурному катанию. Мы очень любим Камилу! Будем поддерживать ее своей любовью», — сказала Тарасова «СЭ».

С 26 по 28 сентября в Лозанне в CAS прошли слушания по делу 17-летней Валиевой. По итогам трех дней было принято решение отложить слушания и продолжить их 9 и 10 ноября.

7 февраля 2022 года Валиева в составе сборной России выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине. 11 февраля Международное агентство по тестированию (ITA) сообщило, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.