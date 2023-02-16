Тарасова отреагировала на победу Горбачевой на чемпионате России среди юниоров

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу фигуристки Алины Горбачевой на чемпионате России среди юниоров в Перми.

«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично показали себя сегодня. Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место. А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично показали себя сегодня», — приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла. Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла. Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).