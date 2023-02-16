0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 21:36

Тарасова отреагировала на победу Горбачевой на чемпионате России среди юниоров

Алина Савинова
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила победу фигуристки Алины Горбачевой на чемпионате России среди юниоров в Перми.

«Горбачева очень хорошо выступила! Многие девочки отлично показали себя сегодня. Воспитанница Плющенко, которая заняла второе место, тоже была великолепна, но она с очень далекого места поднималась. Вероника была чуть ли не на последней строчке, а в итоге заняла второе место. А Алина просто восхитительно откатала свою программу! Мне очень понравилось ее выступление, она большая молодец. Все девочки и мальчики отлично показали себя сегодня», — приводит «Чемпионат» слова Тарасовой.

По сумме двух программ Горбачева набрала 224,41 балла. Она опередила Веронику Жилину, которая стала второй с результатом 218,79 балла. Третье место заняла Мария Гордеева (213,02).

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4999525-tarasova-otreagirovala-na-pobedu-gorbachyovoj-na-yuniorskom-chempionate-rossii.html
Фигурное катание
Алина Горбачева
Татьяна Тарасова
2
0
Читайте также
Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста
МОК отстаивает право россиян выступать на больших соревнованиях, несмотря на вал обвинений
Домнина впервые рассказала о лечении Костомарова
ЕП не поддержал резолюцию по Украине с призывом к миру и переговорам
ВС России уничтожили на донецком направлении 135 военнослужащих ВСУ
Ограничения на снятие наличной валюты в России продлят после 9 марта
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Арсений Федотов: «Мечтаю выиграть Олимпиаду, даже несколько»

Андрей Григорьев-Апполонов: «Не смогу прокатиться с Загитовой на льду, но можем спеть дуэтом»