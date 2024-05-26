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Сегодня, 14:44

Фабрицио Романо: «Трансфер Сафонова в «ПСЖ» находится на завершающей стадии»

Матвей Сафонов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов близок к переходу в «ПСЖ», сообщил в своих социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Руководство парижского клуба считает 25-летнего вратаря большим талантом. Трансфер голкипера сборной России за 20 миллионов евро находится на завершающей стадии. Для заключения сделки осталось уладить небольшие детали.

22 мая появилась информация о том, что «ПСЖ» близок к соглашению с «Краснодаром» по трансферу российского голкипера. 25-го числа сообщалось, что Сафонов в ближайшие дни подпишет 5-летний контракт с парижанами.

В завершившемся сезоне Сафонов провел за «Краснодар» 30 матчей в РПЛ, пропустил 27 мячей и 11 раз отыграл на ноль.

Матвей Сафонов
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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