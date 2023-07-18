Тарасова: «Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались полностью голыми? Никогда в это не поверю»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась об откровенных фотографиях в соцсетях российских фигуристок.

«Не считаю, что наши фигуристки не должны сниматься в откровенных фотосессиях. Кто-то из наших девочек разве не соблюдает этический кодекс? Разве Туктамышева, Медведева и Загитова фотографировались без всего, полностью голыми? Никогда в это не поверю. Не надо сравнивать наше и сегодняшнее поколение фигуристов. Колоссальные отличия, и дело не только в скромности — время было другим. В те годы не было откровенных фотосессий, но если бы их проводили, то в них принимали бы участие. А так, в этом плане все было спокойнее. Однако рассуждения на эту тему считаю полнейшей ерундой!» — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее откровенные фотографии в социальных сетях публиковали олимпийская чемпионка Алина Загитова, серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева и чемпионка мира Елизавета Туктамышева. Кроме того, две последние фигуристки позировали для мужского глянцевого журнала Maxim.