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Фигурное катание

Сегодня, 10:59

Тарасова считает, что смена гражданства российскими спортсменами может стать массовым явлением

Константин Белов
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ&quot;/Canon EOS 1DХ Mark II
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» информацию о возможной смене гражданства россиянами Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«Я не принимаю решения. У спортсменов есть родители, они сами решат. Я считаю, что решение будет обдумано ими. Может ли это явление стать массовым? На мой взгляд, может быть, если нас будут еще держать на голодном пойке и не допускать к международным соревнованиям», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее РИА «Новости» сообщили, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Татьяна Тарасова
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