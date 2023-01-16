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Фигурное катание

Сегодня, 12:13

Попова считает неправильным обсуждать возможную смену гражданства Дэвис и Смолкиным

Мария Гусева
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Хореограф и тренер Бетина Попова прокомментировала информацию о возможной смене гражданства российскими фигуристми Дианой Дэвис и ее партнером Глебом Смолкиным.

«Сами ребята пока что ни о чем не заявляли, неправильно обсуждать это, основываясь на слухах, — цитирует ТАСС Попову. — То им пророчили [выступления за сборную] США долго, сейчас — Израиль. Когда будут новости, тогда и стоит начать обсуждать».

Ранее РИА «Новости» сообщили, что окончательное решение будет приниматься исходя из политической обстановки в мире. В случае допуска сборной России к международным соревнованиям в ближайшем будущем дуэт может отказаться от любых планов по смене спортивного гражданства.

Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых в сезоне-2021/22. Они заняли второе место на чемпионате России и стали 14-ми на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
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