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Сегодня, 09:57

Тарасова считает, что Загитова успешно справится с ролью ведущей «Ледникового периода»

Виктория Кравченко

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, как, по ее мнению, фигуристка Алина Загитова в очередной раз справится с ролью ведущей «Ледникового периода» на Первом канале.

«Ей же предложили, поэтому я уверена, что она успешно справится с ролью ведущей. Не вижу в этом ничего плохого. Было бы лучше для Загитовой продолжать спортивные выступления? С чего вы это взяли?» — сказала Тарасова Legalbet.

Загитова заявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. С тех пор олимпийская чемпионка не участвовала в соревнованиях — она выступает в шоу, учится в университете и пробует себя в роли ведущей и корреспондента.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова будет ведущей шоу «Ледниковый период» в новом сезоне.

Источник: https://legalbet.ru/news/tarasova-zagitova-uspeshno-spravitsya-s-rolyu-vedushej/
Алина Загитова
Татьяна Тарасова
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