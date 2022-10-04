Талалайкина вернулась в группу Рукавицына из Италии и будет выступать за Россию

Фигуристка Мария Талалайкина снова будет представлять на соревнованиях Россию, спортсменка вернулась в группу тренера Евгения Рукавицына.

«Мы одобрили возвращение в группу Талалайкиной, которая снова будет выступать за Россию. Тренировать ее будет Галина Кашина — тренер нашей группы», — сказал Рукавицын ТАСС.

26 декабря 2021 года в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что разрешат Талалайкиной выступать за Италию.

Лучшим результатом в карьере 20-летней спортсменки является третье место в финале Кубка России 2020 года.