Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Фигурное катание

Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:15

Тарасова заявила, что Чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне чемпионатов России и мира по фигурному катанию.

«Не знаю, можно ли говорить о каком-то развитии мирового фигурного катания. В России выступают сильнейшие представители этого вида спорта, а на международных турнирах их нет. Тот же чемпионат России по фигурному катанию ничем не уступает ЧМ. Что это тогда за чемпионат мира такой без лучших спортсменов?» — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Челябинске с 20 по 24 декабря.

В женском одиночном катании действующей победительницей является Софья Акатьева. Среди мужчин победу на прошлом чемпионате страны одержал Евгений Семененко.

В парном катании второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-chempionat-rossii-po-figurnomu-kataniyu-nichem-ne-ustupaet-chm/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
5
Обсудить
Читайте также
Футболист умер в 21 год после удара молнии во время матча в Бразилии
США и Канада расширили антироссийские санкции
В США заявили о возможности финансировать Украину только пару недель
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Популярное видео
Валиевой не нужны четверные, а Косторной — парное катание? Live
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, произвольный танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Дикиджи: «Гран-при России», 6-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 6-й этап, ритм-танец
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 6-й этап, короткая программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, произвольный танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 5-й этап, ритм-танец
Ксения Синицына: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Петр Гуменник: «Гран-при России», 5-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Фигурист из Германии выступил за возвращение россиян на международные турниры