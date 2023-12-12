Фигурист из Германии выступил за возвращение россиян на международные турниры

Сегодня, 20:04
Выступающий за сборную Германии фигурист Никита Володин поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований.
«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — приводит слова Володина «Фонтанка».
В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое. Он выступает в паре с Минервой Фабьенне Хазе. Ранее они одержали победу в финале «Гран-при» в Пекине.
Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023 года, а затем и в октябре, организация не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.