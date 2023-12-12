Фигурист из Германии выступил за возвращение россиян на международные турниры

Выступающий за сборную Германии фигурист Никита Володин поделился мнением об отстранении россиян от международных соревнований.

«Естественно, хочется соревноваться со всеми сильнейшими в мире спортсменами. Мы с партнершей очень ждем возвращения сильных пар из России и усиленно к этому готовимся», — приводит слова Володина «Фонтанка».

В 2023 году Володин сменил российское спортивное гражданство на немецкое. Он выступает в паре с Минервой Фабьенне Хазе. Ранее они одержали победу в финале «Гран-при» в Пекине.