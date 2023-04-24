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Фигурное катание

Сегодня, 16:08

Тарасова заявила, что уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос

Алина Савинова
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала слова олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая высоко оценила уровень юношеских соревнований в России.

«Алина сказала, что такого масштаба не было еще несколько лет назад? Да, я соглашусь с этим мнением. Сейчас уровень юношеского фигурного катания в России значительно вырос. Можно ли повысить этот уровень? Да, всегда есть, к чему стремиться. Нет предела совершенству», — приводит «РБ Спорт» слова Тарасовой.

23 апреля прошел финал Кубка Московского спорта — юношеское соревнование по фигурному катанию. Победителями турнира стали Маргарита Базылюк и Арсений Федотов.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/tat-yana-tarasova-uroven-yunosheskogo-figurnogo-kataniya-v-rossii-znachitel-no-vy-ros/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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