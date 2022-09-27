Тарасова прокомментировала решение фигуристов Степановой и Букина взять паузу в карьере

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила возможность возвращения фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина.

Ранее тренеры спортсменов Ирина Жук и Александр Свинин сообщили, что Степанова и Букин, выступающие в танцах на льду, взяли паузу в карьере по состоянию здоровья партнерши, у Степановой обострилась травма спины.

«Тут надо разговаривать с врачами — какая травма спины, а она действительно у нее была. Только врачи скажут, как долго она будет поправляться. Что же тут поделаешь?» — сказала Тарасова ТАСС.

Степанова и Букин являются пятикратными призерами чемпионатов Европы, двукратными чемпионами России. На Олимпиаде в Пекине дуэт занял шестое место.