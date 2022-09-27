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Фигурное катание

27 сентября, 18:03

Фигуристы Артемьева и Брюханов заявлены на этапы «Гран-при России» в Казани и Самаре

Мария Гусева

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в соревнованиях спортивных пар, примут участие на этапах «Гран-при России» в Казани и Самаре, сообщил ТАСС тренер спортсменов Павел Слюсаренко.

«Артемьевой и Брюханову по итогам прокатов достались этапы Гран-при в Казани и Самаре», — цитирует ТАСС Слюсаренко.

17-летняя Артемьева и 20-летний Брюханов были включены в резерв сборной России среди юниоров. Они выступают вместе с сезона-2022/23 и дебютировали на юниорских контрольных прокатах в конце августа. Фигуристы также выступили на контрольных прокатах кандидатов во взрослую сборную, которые прошли 24-25 сентября в Москве.

Ранее стало известно распределение фигуристов по этапам серии «Гран-при России».

Источник: https://tass.ru/sport/15885069
Фигурное катание
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