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Сегодня, 15:20

Тарасова — о состоянии Костомарова: «Потихонечку ему становится лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» об улучшении состояния олимпийского чемпиона 2006 Романа Костомарова.

«Состояние Костомарова улучшилось? Я слышала, что потихонечку ему становится лучше. Сейчас к нему пускают только жену», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее стало известно, что 45-летний россиянин находится в больнице в Коммунарке и его подключили к аппарату ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны. Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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