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Фигурное катание

Сегодня, 21:35

Траньков объяснил, ради чего Бойковой и Козловскому нужен четверной выброс

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Максим Траньков.
Фото Ксения Нуртдинова
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Максим Траньков в интервью «СЭ» рассказал, что элемент ультра-си его паре нужен для прыжкового чемпионата России.

— Максим, четверной выброс сальхов для Бойковой/Козловского под чемпионат России готовите? Не слишком ли травмоопасно?

— Да, на чемпионат России готовим, но по прыжкам. Много мы его не делаем, но он довольно хорошо получается, так что особого риска нет, каких-то криминальных попыток с травмами не бывает.

— Получается, чемпионат России по прыжкам состоится?

— Бог располагает, как говорится, а мы готовимся.

— Повторишь популярную фразу про то, что оценки за четверные элементы должны быть выше?

— Я не знаю, насколько оценки за него должны быть выше или ниже, но могу сказать, что исполнение вчера на тренировке очень достойное. Мне кажется, лучше выброса четверного я еще не видел, — сказал Траньков «СЭ».

Максим Траньков и&nbsp;Вера Базарова. Неожиданный баттл в нашем фигурном катании: тренер команды Тутберидзе закусился с чемпионкой России

Максим Траньков
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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