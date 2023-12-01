Чемпионка России Вера Базарова в разговоре с «СЭ» ответила на критику тренера пары Бойкова/Козловский Максима Транькова. Он после слов Базаровой о смене техники у фигуристов выложил видео с четверным выбросом и подписал его «С приветом Вере с говорящей фамилией».

— Если честно, я вообще удивлена, что мои комментарии относительно выступления в этом сезоне пары Бойкова/Козловский так затронули Максима Транькова. Не ожидала, что поднимется такой хайп, А удивлена, потому что, на мой взгляд, я не сказала ничего кричащего, лживого или обидного. Я прекрасно отношусь к ребятам, уважаю их как великих спортсменов, они большие молодцы, мы болеем за них всей страной. Точно так же с огромным уважением отношусь ко всему тренерскому штабу этой пары. Мои комментарии касались конкретных вопросов, которые были мне заданы. Ребята не катают чисто в этом сезоне — я это проговорила, это факт. А то, что они меняют технику выброса... Это ребята сами говорили в интервью. Я лишь предположила, что они меняют технику выброса, возможно, чтобы улучшить приземление Александры и снизить ее нагрузку. Это не критика.

— Четверной выброс вам понравился?

— Я же не нахожусь внутри тренировочного процесса ине могла знать, что они учат четверной выброс. Я искренне рада, что они его делают на тренировках. Знала бы — сказала, что ребята меняют технику для четверного выброса. Их выброс к тому же и так был всегда хорошим.А то, что это так задело Максим Леонидовича... Ну что ж, видимо, он очень чуткий и чувствительный человек и очень переживает за своих спортсменов. Я не услышала от него никаких конструктивных комментариев по теме, честно говоря, единственное — что у меня какая-то не такая фамилия, как бы ему хотелось. Ну, Максим Леонидович, извините. Может быть, когда-нибудь я поменяю свою фамилию — хотя сомневаюсь, — ответила Базарова.