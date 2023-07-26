Траньков заявил, что у него никогда не было претензий к регламенту соревнований

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, к чему у него были вопросы на соревнованиях в период профессиональной карьеры.

«Есть ли пункт правил соревнований в фигурном катании, который мне не нравится? Не могу сказать. Если именно брать регламент, то у меня такого нет. Если брать период моей карьеры? У меня не было никогда вопросов к регламенту. Были, может быть, к расписанию соревнований, которое в основном диктует телевидение для показа в той или иной стране. Но что касается регламента, то он довольно давно и успешно работает», — приводит слова Транькова Legalbet.

Траньков выиграл две золотые медали на Олимпийских играх-2014 в Сочи в парном катании и командных соревнованиях. Спортсмен однажды становился чемпионом мира и четырежды — чемпионом Европы. Все это он выиграл в паре с Татьяной Волосожар.