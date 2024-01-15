Тренер Давыденко пожелал фигуристу Мозалеву удачи в команде Тутберидзе

Тренер Кирилл Давыденко прокомментировал ситуацию с фигуристом Андреем Мозалевым.

«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», — сказал тренер.

15 января агентство РИА «Новости Спорт» сообщило, что Мозалев начал работать в группе Этери Тутберидзе. В понедельник 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде.

«СЭ» сообщил, что фигурист Мозалев во вторник, 16 января, встретится с Тутберидзе, чтобы оформить переход в группу тренера.