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Фигурное катание

Сегодня, 16:07

Тренер Давыденко пожелал фигуристу Мозалеву удачи в команде Тутберидзе

Виктория Кравченко
Кирилл Давыденко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер Кирилл Давыденко прокомментировал ситуацию с фигуристом Андреем Мозалевым.

«После Нового года мы прекратили сотрудничество с Андреем. Желаю Андрею удачи в новой команде», — сказал тренер.

15 января агентство РИА «Новости Спорт» сообщило, что Мозалев начал работать в группе Этери Тутберидзе. В понедельник 20-летний спортсмен провел первую тренировку в новой команде.

«СЭ» сообщил, что фигурист Мозалев во вторник, 16 января, встретится с Тутберидзе, чтобы оформить переход в группу тренера.

Андрей Мозалев
Этери Тутберидзе
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Стали известны подробности перехода Мозалева к Тутберидзе