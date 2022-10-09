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Фигурное катание

Сегодня, 07:30

«Просто не надо читать это». Тренер группы Соколовской Бутиков — о хейте в фигурном катании

Тренер группы Соколовской Бутиков высказался о хейте в фигурном катании
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Тренер группы Светланы Соколовской, бывший фигурист Виталий Бутиков в интервью «СЭ» высказался о хейте в фигурном катании. Он отметил, что не читает комментарии в социальных сетях.

Виталий Бутиков, Марк Кондратюк и&nbsp;Светлана Соколовская. «Марк на тренировках абсолютно разный». Тренер группы Соколовской — о тренерской работе и о Кондратюке

— Тренировочный процесс изменился с тех пор, как вы были фигуристом?

— Да, конечно что-то поменялось. Сейчас больше принято работать в команде, увеличилось количество специалистов в тренерских штабах. Каждый тренер отвечает непосредственно за какое-то свое дело.

— Раньше фигурное катание было менее медийным. Как вы думаете, это на пользу данному виду спорта?

— Я считаю, что да. Все идет в массы. Когда СМИ освещают вид спорта, то происходит его популяризация. Это помогает фигурному катанию развиваться.

— Сейчас очень много критики и хейта. Что с этим делать?

— Если речь о спортсменах — то им просто не надо читать это. Особенно тем, кто воспринимает все близко к сердцу. Я сам стараюсь не читать комментарии в социальных сетях. Просто делаешь свою работу и идешь дальше.

Фигурное катание
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