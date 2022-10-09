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Сегодня, 07:45

«Супер!» Тренер группы Соколовской Бутиков — о работе с Кондратюком

Тренер группы Соколовской Бутиков рассказал о работе с Кондратюком
Анастасия Рацкевич
Корреспондент

Тренер группы Светланы Соколовской, бывший фигурист Виталий Бутиков в интервью «СЭ» рассказал о работе с олимпийским чемпионом Марком Кондратюком. Он добавил, что спортсмен бывает разным на тренировках.

Виталий Бутиков, Марк Кондратюк и&nbsp;Светлана Соколовская. «Марк на тренировках абсолютно разный». Тренер группы Соколовской — о тренерской работе и о Кондратюке

— Вы жесткий тренер?

— По разному. Иногда приходится, как говорится, работать методом кнута и пряника. Время от времени это действительно нужно.

— А есть какие-то примеры из вашей тренерской практики? Из работы с Самариным или Кондратюком?

— Они уже профессиональные спортсмены. На них, в принципе, кричать как на маленьких детей смысла нет. С ними больше другой работы: по типу заставить, подогнать где-то, помочь, чтобы ход набрали. С маленькими спортсменами, все-таки, чуть-чуть построже.

— Как вам работать с Марком Кондратюком? Какой он на тренировках?

— Супер. На тренировках Марк бывает абсолютно разным. Когда Кондратюк приходит на тренировку — то нужно отталкиваться уже непосредственно от него самого. И работать уже исходя из того, в каком он настроении в конкретный день.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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«Просто не надо читать это». Тренер группы Соколовской Бутиков — о хейте в фигурном катании