Тренер из Петербурга объяснила распад пар в фигурном катании «московской модой»

Тренер петербургских танцоров Елена Соколова с иронией прокомментировала «СЭ» частые разрывы между партнерами в танцах на льду, которыми ознаменовалось прошедшее межсезонье.

— Как вам удается сделать так, что пары катаются по семь лет? Для России редкость.

— Мы изначально стараемся, чтобы они подходили друг к другу — и ментально, и по техническим параметрам, «рычагам». Дети растут по-разному, кого-то переставляем. Но старшие пары, если они уже вошли в пубертат и скатались, стараемся уже не трогать, чтобы они работали на результат.

— Так все, наверное, планируют, но не у всех получается. Вы же видите, что в наших танцах происходит. Есть тенденция?

— Вижу. В Москве, наверное, мода такая. Это же fashion-столица, более активная. В Москву стекаются спортсмены из регионов. Больше школ, катков, тренеров, больше возможностей что-то в своей жизни поменять, если не устраивает. Но... Бог терпел и нам велел.

— А ситуации, когда содержат партнера, это нормально или все-таки нет?

— За границей это нормально. В России в моей практике такого не было. Бывало, что сегодня ты поможешь, завтра я. Покупают партнеров из России, оплачивают их. Но и в сторону партнерш это тоже работает. Просто в сторону мальчиков чаще, чем девочек.

— Насколько принципиально разделять личное и рабочее в паре? Потому что прецеденты со смешением этих двух сюжетов есть.

— У нас такая проблема не стоит. Мои спортсмены умные и не усложняют излишне себе жизнь. Она и так непростая. Каждый понимает, что личные отношения внутри пары, именно как парня с девушкой, зыбкие. Сегодня мне нравится одно, завтра другое, они пока не умеют полностью справляться с характерами, амбициями, со своим настроением, потому что на фоне усталости лезет негатив. Даже взрослый не может сдерживать при усталости злость на какие-то личные проблемы. У меня были две пары, в которых были отношения, они обе закончили.