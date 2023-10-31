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Фигурное катание

Сегодня, 11:30

Тренер по фигурному катанию назвала самую сложную вещь при пубертате

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Тренер петербургских танцоров Елена Соколова в интервью «СЭ» поделилась своим видением проблемы пубертата среди фигуристок.

— Есть расхожее мнение, что, мол, за рубежом все кайфуют, занимаются for fun, ради веселья, а у нас работают. Вы сторонница кайфа, первого подхода?

— Это должно быть в кайф, даже если ты работаешь на результат. Любое насилие над личностью все равно остается таковым, как ты это ни назовешь. Когда оно происходит со стороны тренера над спортсменом, через определенное время спортсмена начинает что-то не устраивать. Он начинает искать новые пути, новых тренеров. Или даже новые виды спорта, новые увлечения. Это нормально для человека. Почему в пубертате многие заканчивают? Идет несостыковка — от тебя требуют здесь и сейчас, над тобой стоят с палкой. А ты не хочешь, не можешь, у тебя гормональный фон нарушен, организм меняется, даже со своим весом и телом не совладать. Кто-то с этим справляется, если тренер правильно и грамотно к этому подходит и пережидает этот момент. Но не все.

— А это вообще здоровая тема — про вес? Когда говорят, что Камиле надо худеть...

— Если человек справляется со своим весом и прыгает тот же набор, то в чем проблема? С девочками нужно ждать. Каждая проходит пубертат. Если мы хотим сохранить спортсменку, то должны принимать ее и такой тоже. И дать ей время понять тело. Лизе [Туктамышевой] дали время? Посмотрите, как она шикарно выглядит. И Камиле нужно дать время. Она будет в той звенящей форме, красивой.

— Просто ощущение, что только Лизе его и дали. Как история показывает.

— Одиночниц много, большая конкуренция. Поэтому тут зависит от самой спортсменки, насколько она готова ждать и как долго она готова себя посвящать спорту. Ну и от тренерского штаба тоже — насколько важен спортсмен. Такими, как Камила, не раскидываются.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. «Годы идут, и мы не вправе осуждать за смену гражданства». Интервью бывшего тренера Глеба Смолкина
Фигурное катание
Елена Соколова
Камила Валиева
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