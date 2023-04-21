Тренер из школы Мишина рассказал, как мотивировать спортсменов в нынешних условиях

Тренер Олег Татауров, работающий в санкт-петербургской школе «Звездный лед», которую возглавляет Алексей Мишин, рассказал, как они работают над мотивацией спортсменов.

«Наши спортсмены мотивированны благодаря президенту федерации Антону Сихарулидзе. Он выделяет деньги на пошивку костюмов, на постановку программ, на заработную плату, всё есть. У спортсменов мотивация есть, чем лучше они будут кататься, тем больше у них будет средств, на которые они будут существовать, что-то себе приобретать», — цитирует Татаурова «Чемпионат».

28 марта исполком МОК рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

При этом рекомендовано допускать только тех атлетов, которые не высказывались в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.